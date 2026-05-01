Aziende più attente alle necessità dei lavoratori | giovani e talenti si trattengono con flessibilità e piani di crescita chiari

Le aziende stanno adottando misure per rispondere alle esigenze dei loro dipendenti, puntando su formazione, sicurezza e comprensione delle priorità dei lavoratori. Nei settori più dinamici, si osserva una maggiore attenzione alle politiche di flessibilità e ai percorsi di crescita professionale, con l’obiettivo di trattenere giovani e talenti. Questi cambiamenti si manifestano attraverso l’introduzione di strumenti e pratiche che favoriscono un ambiente di lavoro più attento e inclusivo.

Formazione, attenzione alla sicurezza e una maggiore consapevolezza delle necessità dei lavoratori in termini di conciliazione vita-lavoro: così, in un contesto caratterizzato da forte incertezze a livello globale e da una carenza di personale ormai strutturale sul territorio, le aziende bergamasche cercano la via per resistere e per costruirsi un futuro nel quale le competenze faranno ancor di più la differenza. Temi dei quali, in occasione delle celebrazioni del Primo Maggio, abbiamo parlato con Paolo Rota, vicepresidente di Confindustria Bergamo con delega alle relazioni industriali. Rota, partiamo da un dato ormai certificato: Bergamo è la provincia con la più bassa disoccupazione in Italia e con sempre meno forza lavoro disponibile.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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