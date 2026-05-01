Auto sospetta e quel volto già visto | 21enne arrestato dalla polizia

Giovedì 30 aprile, in via Ronchi a Pegli, la polizia ha arrestato un giovane di 21 anni, di origini albanesi, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. L'operazione è scaturita da un controllo di routine, durante il quale i agenti hanno riconosciuto il volto dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Nella sua disponibilità sono state trovate sostanze stupefacenti.

Giovedì 30 aprile, in via Ronchi a Pegli, è stato arrestato un 21enne originario dell'Albania con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Droga in autoI poliziotti del commissariato di Sestri, durante un normale controllo del territorio, hanno fermato un'automobile in transito. Alla.🔗 Leggi su Genovatoday.it Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions Notizie correlate Piscinola, sorpreso a smontare auto rubata a Giugliano: arrestato 46enne dalla PoliziaSorpreso mentre smontava pezzi di un’auto rubata a Giugliano, un uomo di 46 anni, napoletano e già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in... Forza tre auto in sosta e ruba una borsetta: 30enne arrestato dalla PoliziaPoco dopo la mezzanotte è stato sorpreso ad aprire alcune auto in sosta tra via Palazzolo e via Fratelli Calvi, ma la pronta segnalazione di un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Avvicina in auto due ragazzine vicino alla scuola: è caccia all'auto sospetta - BresciaToday; Auto sospetta lasciata aperta in sosta a Porta Capuana: era un deposito di hashish e cocaina, tutto sequestrato; Scappano con l'auto a folle velocità per le vie del centro. Fermati e denunciati; Controlli nel quartiere Boschetto: bloccata un’auto sospetta e sequestrati arnesi da scasso. Auto sospetta lasciata aperta in sosta a Porta Capuana: era un deposito di hashish e cocaina, tutto sequestratoUn’auto sospetta scoperta dalla Polizia Locale nei pressi di Porta Capuana. All’interno scoperti diversi stupefacenti. Tutto sequestrato. fanpage.it Garlasco, nuove testimonianze su donna misteriosa e auto sospetta riaccendono l’inchiesta sull’omicidioNuove ombre sul delitto di Garlasco: la pista femminile riapre il caso Nel caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco (pr ... assodigitale.it Nella notte sulla Pontina con il “kit” del perfetto scassinatore: la Polizia di Aprilia intercetta l’auto sospetta e denuncia tre persone - facebook.com facebook