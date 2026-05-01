Auto schiacciata dal carico di un tir | muore 25enne

Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sull'autostrada A1. Secondo quanto ricostruito, l’auto su cui viaggiava è stata schiacciata dal carico di un tir. È stato trasferito in ospedale a Siena, dove è deceduto a causa delle ferite riportate. La vittima è originaria di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. La dinamica completa dell’incidente è al vaglio delle autorità.

È morto in ospedale a Siena per le gravi ferite causate da un incidente stradale sull’A1 il 25enne Pietro Bellato, di Montegrotto Terme in provincia di Padova. L’auto su cui viaggiava era stata travolta dal carico caduto da un Tir il pomeriggio del 28 aprile. L’incidente avvenne sulla carreggiata nord tra i caselli di Chiusi e Monte San Savino, tratto che rimase chiuso dal pomeriggio e anche la notte dopo. Il giovane fu ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Siena con gravissimi lesioni subite nell’auto schiacciata proprio dal carico caduto. Secondo prime ricostruzioni della Polstrada, il 25enne stava viaggiando insieme alla compagna, una 24enne, di ritorno da una vacanza, quando un autoarticolato carico di bobine di carta ha perso il carico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto schiacciata dal carico di un tir: muore 25enne Notizie correlate Muore a 25 anni dopo l’incidente in A1: auto travolta dal carico di un tirSIENA – Non ce l’ha fatta il 25enne Pietro Bellato, originario di Montegrotto Terme (Padova), rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto il 28... Terribile incidente in autostrada, muore a 25 anni travolto dal carico del tirEsistono momenti in cui il silenzio di una corsia autunnale viene squarciato da una fatalità così cieca da lasciare attoniti anche i soccorritori più... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Morto in ospedale 25enne dell'auto schiacciata dal carico di un Tir in A/1; Auto schiacciata dal carico di un tir: muore 25enne; L'auto schiacciata dalle bobine di un camion: morto 25enne di Montegrotto; Morto in ospedale 25enne dell'auto schiacciata dal carico di un Tir in A/1. Auto schiacciata dal carico di un tir: muore 25enneÈ morto in ospedale a Siena per le gravi ferite causate da un incidente stradale sull’A1 il 25enne Pietro Bellato, di Montegrotto Terme in provincia di Padova. L’auto su cui viaggiava era stata travol ... lanazione.it Morto in ospedale 25enne dell'auto schiacciata dal carico di un Tir in A/1(ANSA) - SIENA, 30 APR - E' morto la notte scorsa in ospedale a Siena per le gravi ferite causate da un incidente stradale sull'A1 il 25enne Pietro Bellato, di Montegrotto Terme (Padova): l'auto su cu ... gazzettadiparma.it Fuscaldo, tragedia nel Cosentino: donna di 45 anni muore schiacciata dalla propria auto x.com Dramma a Fuscaldo, schiacciata dalla sua stessa auto: perde la vita una 49enne Articolo nel primo commento - facebook.com facebook