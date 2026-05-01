Asus ROG Strix B650-A | scheda madre AM5 per Ryzen 7000 2026

Una scheda madre compatibile con i processori Ryzen 7000 della serie AM5, prevista per il lancio nel 2026, è stata annunciata. Si chiama Asus ROG Strix B650-A e sarà disponibile nel prossimo futuro. L’articolo include anche un avviso di affiliazione, specificando che potrebbero esserci commissioni derivanti da acquisti effettuati tramite i link presenti, senza costi aggiuntivi per chi legge.

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ROG Strix B650-A Gaming WiFi BIOS Update Tutorial — Ryzen 9000 Ready!

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