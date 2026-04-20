Asus ROG Strix B760-F | Potenza gaming e connettività WiFi 6E

Una nuova scheda madre dedicata al gaming è stata presentata, con caratteristiche che includono supporto per processori di ultima generazione e connettività WiFi 6E. La Asus ROG Strix B760-F si rivolge a utenti che cercano prestazioni elevate, offrendo opzioni di espansione e collegamenti avanzati. Nell'ambito delle tecnologie di rete, la compatibilità con WiFi 6E permette velocità di connessione più elevate e maggiore stabilità.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dall’Intel Core 13a14a Gen alla potenza pura: compatibilità e stabilità. La scelta di una scheda madre per build di fascia alta deve partire dalla capacità di gestire correttamente le richieste energetiche dei processori più recenti. La Asus ROG Strix B760-F Gaming WiFi si basa sul socket LGA 1700, un’interfaccia progettata per accogliere l’architettura Intel Core di 12ª, 13ª e 14ª generazione. Questa compatibilità nativa permette agli utenti di integrare i chip di ultima serie nel proprio ecosistema hardware senza necessità di modifiche strutturali alla piattaforma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asus ROG Strix B760-F: Potenza gaming e connettività WiFi 6E Notizie correlate Leggi anche: Asus Rog Strix Z690-e Gaming Wifi: Ne vale la pena? Leggi anche: Asus ROG Strix B550-F: Scheda madre AM4 per gaming estremo Aggiornamenti e contenuti dedicati ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (Intel B760 Mini-ITX mobo)ASUS outs Gaming Mini-ITX motherboard ROG STRIX B760-I GAMING WIFI that uses the Intel B760 chipset. The power circuit is 8+1 phase with 80A PowerStage and adopts high quality 8-layer PCB. Furthermore ... guru3d.com ASUS ROG STRIX B760-F GAMING: MEGA sconto del 22% su AmazonNon perdere questa occasione sulla scheda madre di alta qualità ASUS ROG STRIX B760-F GAMING, offerte del genere vanno prese al volo. Non perdere questa occasione sulla scheda madre di alta qualità ... punto-informatico.it