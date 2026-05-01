Asfalto nuovo per le strade di Viterbo | l' elenco delle vie e l' orario dei cantieri

Il Comune di Viterbo ha annunciato l'avvio di lavori per il rifacimento del manto stradale in varie zone della città. Sono stati comunicati gli elenchi delle vie interessate e gli orari di apertura dei cantieri, che riguarderanno diverse aree del territorio comunale. Le operazioni si svolgeranno in specifici periodi e orari, con l'obiettivo di migliorare le condizioni delle strade.

Il Comune di Viterbo ha disposto una nuova serie di interventi per il rifacimento del manto stradale in diverse aree del territorio comunale. Le operazioni prevedono la fresatura e la posa di nuovo asfalto per migliorare la sicurezza della circolazione. I lavori iniziano lunedì 4 maggio e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Asfalto a Verbania, via al piano da 710 mila euro: l'elenco delle strade e il calendario dei lavoriIl 20 aprile inizieranno i lavori del secondo lotto del piano asfalti a Verbania, per un investimento complessivo di 710 mila euro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Viale della Vittoria, pronto il piano da 6 milioni per marciapiedi e asfalto nuovo... ma prima la caccia ai soldi; Faenza: lavori per nuovo asfalto in via Celletta; Inchiesta appalti a Roma: nuovo sequestro per 'Mr. Asfalto'. Sotto la lente il sistema di riciclaggio; Cosenza: asfalto nuovo dopo i lavori Enel, cambia la viabilità. Cosenza: asfalto nuovo dopo i lavori Enel, cambia la viabilitàRipristino del manto stradale in diverse vie cittadine. Scatta l'ordinanza per divieti di sosta e restringimenti di carreggiata. Ecco le zone interessate. cosenzapost.it SEI TU IL REPORTER – In viale Matteucci le ruspe hanno appena distrutto il nuovo asfalto posato l’altro ieri. Chi paga lo spreco?Un lettore di Rietinvetrina per la nostra rubrica SEI TU IL REPORTER ci invia le foto della ruspa che stamane, 21 aprile, sta rompendo il nuovo asfalto posato l’altro ieri in viale Matteucci (nella fo ... rietinvetrina.it Nuovo asfalto in via Roma e viale Gramsci: a breve l'inizio dei lavori facebook Nuove caditoie, nuovo asfalto e lavori per risolvere allagamenti e dissesti stradali del quartiere di Bruzzano #Milano #Bruzzano x.com