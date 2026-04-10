Liverpool-Fulham | formazioni statistiche e anteprima

Oggi si gioca la partita tra Liverpool e Fulham, una sfida che si svolge in casa dei primi. Il Fulham cerca punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica, mentre il Liverpool affronta l'incontro con obiettivi di consolidamento. Le formazioni sono state ufficializzate e sono disponibili tutte le statistiche relative alle due squadre, pronte a essere analizzate prima del calcio d'inizio.

2026-04-10 14:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Liverpool ospita il Fulham che ha un disperato bisogno di una vittoria. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Domani il Liverpool affronterà il Fulham sapendo di dover riprendersi, e rapidamente, da due pessime prestazioni nell’arco di una settimana. Il 4-0 di sabato scorso contro il Manchester City in FA Cup è stato uno spettacolo triste, ma la sconfitta per 2-0 in casa del Paris Saint-Germain in Champions League mercoledì sera è stata probabilmente altrettanto brutta, con un punteggio che rimane rispettabile a causa di qualche rifinitura ribelle da parte dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Liverpool-Fulham: formazioni, statistiche e anteprima Manchester City-Fulham: formazioni, statistiche e anteprima2026-02-10 15:38:00 Giorni caldissimi in redazione! Anteprima della partita Il Manchester City può aumentare la pressione sull’Arsenal nella corsa al... Leggi anche: Wolves v Arsenal: formazioni, statistiche e anteprima Temi più discussi: Pronostico Fulham-West Ham United: analisi e probabili formazioni 04/03/2026 Premier League; Liverpool vs Fulham Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 11-04-2026; West Ham - Diretta; Manchester City contro Liverpool risultati in diretta, testa a testa e formazioni. Pronostico Liverpool-Fulham: solo alla PremierLiverpool-Fulham è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Liverpool vs Fulham – 11 Aprile 2026Lo scontro di Premier League tra Liverpool e Fulham accende l’attenzione degli appassionati. Si gioca il 11 Aprile 2026 alle 18:30 nello storico Anfield, ... news-sports.it Igor Tudor al Tottenham Arriva il 14 febbraio Sconfitta 1-4 con l'Arsenal Sconfitta 2-1 col Fulham Sconfitta 1-3 col Crystal Palace Sconfitta 5-2 con l'Atletico Madrid Pareggio 1-1 col Liverpool Vittoria 3-2 con l'Atletico ma eliminazione dalla Champi - facebook.com facebook