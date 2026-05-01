Animali da affezione Cupra rilancia Dialogo sulla mozione e più servizi

L’amministrazione comunale di Cupra Marittima sta valutando di riproporre iniziative dedicate agli animali da affezione, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini che possiedono animali domestici. Tra le proposte ci sarebbe l’istituzione di uno sportello dedicato al benessere animale, mentre si apre un dialogo sulla mozione in discussione in consiglio comunale riguardo alle politiche per gli animali.

L’attenzione per gli animali da affezione è tra le priorità dell’amministrazione comunale di Cupra Marittima, dove potrebbe nascere anche uno sportello per il benessere animale. Il Consiglio comunale, nell’ultima seduta, intanto ha rimandato a una prossima seduta la mozione presentata dai consiglieri di minoranza ‘Cupra per tutti’. Il sindaco Alessio Piersimoni spiega i motivi del rinvio: "Nella prima parte della mozione la minoranza ha richiamato gli articoli di legge che regolano la materia e che il nostro Comune mette già in atto. Ad esempio la collaborazione con il canile comprensoriale di Querciaferrata, cui affidiamo i cani randagi o consegnateci da cittadini che non riescono più a gestirli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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