Andrea Prospero morto a Perugia il 19enne avrebbe potuto essere salvato | Deceduto in un arco di 4 o 5 ore

Un giovane studente universitario di 19 anni è morto a Perugia nel gennaio 2025. Secondo quanto riferito, avrebbe potuto essere salvato se i soccorsi fossero stati chiamati subito dopo l'assunzione di farmaci. La morte si sarebbe verificata nell'arco di quattro o cinque ore. La vicenda sta attirando l'attenzione sulla tempestività dell’intervento medico in situazioni di emergenza.

Il 19enne Andrea Prospero, studente universitario a Perugia morto nel gennaio 2025, avrebbe potuto essere salvato se fossero stati allertati i soccorsi subito dopo l’assunzione dei farmaci. A dirlo è il medico legale ascoltato durante l’udienza del processo per istigazione al suicidio a carico di un giovane romano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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https://www.abruzzolive.tv/cronaca/lanciano-andrea-prospero-poteva-essere-salvato-l-agonia-durata-ore-il-fratello-accusa-malore-in-aula-it39060.html Lanciano. Andrea Prospero poteva essere salvato... L'agonia durata ore. Il fratello accusa malore in aula V - facebook.com facebook

Processo per il suicidio di Andrea Prospero, per il medico legale 'poteva salvarsi'. Il decesso sarebbe avvenuto entro 4-5 ore dall'ingestione delle pasticche x.com