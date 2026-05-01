Andrea Prospero è deceduto a causa di un mix di farmaci assunti in grandi quantità. La quantità di farmaci ingeriti era tale che, anche senza combinarli, avrebbe portato al suo decesso. La morte è avvenuta nonostante eventuali possibilità di salvataggio, secondo quanto riferito dagli inquirenti. La procura sta indagando sulle cause e sulle circostanze della morte.

Andrea Prospero è morto per il mix di farmaci che ha assunto in grandi quantità. Così tanti che, anche senza mischiarli tra loro, lo avrebbero condotto al decesso. Ossicodone e benzodiazepine assunte presumibilmente insieme che hanno ucciso lo studente universitario di Lanciano in uno spazio temporale che il tossicologo Andrea Lazzarini, che ha affiancato il medico legale Sergio Scalise Pantuso negli accertamenti sulla morte del ragazzo, ha misurato in quattro-cinque ore. E Andrea, è emerso nel corso della deposizione dei due specialisti, chiamati a testimoniare dalla pm Annamaria Greco, poteva essere salvato. Con una lavanda gastrica e trattamenti specifici, il ragazzo, in linea teorica, avrebbe potuto farcela.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Andrea poteva essere salvato"

The old man was exonerated and received a portion of his property.

Notizie correlate

Leggi anche: Caso Prospero, nuovo udienza: "Ecco perchè Andrea poteva essere salvato"

“Andrea Prospero poteva essere salvato”, lo strazio in aula tra le foto del ritrovamentoPerugia, 30 aprile 2026 – Andrea Prospero poteva essere salvato se dopo l’assunzione dei farmaci fosse stato dato l’allarme e il 19enne fosse stato...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Andrea poteva essere salvato; Caso Prospero, nuovo udienza: Ecco perchè Andrea poteva essere salvato; Andrea Prospero, poteva essere salvato; Processo a Perugia: Andrea Prospero poteva essere salvato, la verità del medico legale sconvolge l’udienza.

Andrea Prospero poteva salvarsi, è morto dopo 4-5 ore dall'assunzione dei farmaciLo hanno ribadito in udienza i medici legali Scalise e Lazzarini nel processo per istigazione al suicidio in cui è imputato il 19enne romano Emiliano Volpe ... corrieredellumbria.it

Andrea Prospero poteva essere salvato, lo strazio in aula tra le foto del ritrovamentoIl processo al giovane romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio. Lo studente di Lanciano è stato trovato senza vita nel gennaio 2025 in un bed and breakfast del centro di Perugia ... msn.com

Sky tg24. . Rispondendo alla domanda di Andrea Bonini sul taglio delle accise la Premier ha risposto: “Noi abbiamo immaginato un taglio accise che ci consentisse di bloccare un aumento che poteva impattare in modo significativo sulla quotidianità dei cittadi - facebook.com facebook

Processo per la morte di Andrea Prospero, il medico legale: "Poteva salvarsi" x.com