Ancora troppe vittime | Prevenzione inadeguata

Il 1° maggio, giornata dedicata alla celebrazione del lavoro, si concentra anche sulla sicurezza sul posto di lavoro. Nonostante le campagne di prevenzione, il numero di infortuni mortali rimane elevato e non raggiunge ancora l’obiettivo di zero incidenti. Le statistiche mostrano che, anche quest’anno, le vittime sul lavoro sono molte, e le misure di prevenzione sembrano ancora insufficienti per ridurre i rischi.

Si celebra il lavoro, ma la sicurezza resta una priorità. Anche nella giornata del 1° maggio, l’attenzione è rivolta alla prevenzione degli infortuni mortali sul lavoro che, seppur tra oscillazioni, restano sempre elevati rispetto all’obiettivo di arrivare a zero. "I comparti più colpiti sono quelli ad alto rischio infortunistico – spiega Filomena Schettino (nella foto), direttore del servizio Psal – Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Ats Brescia –, ovvero agricoltura, metalmeccanica ed edilizia, mentre per le malattie professionali si è assistito ad un aumento di referti giunti alla nostra attenzione. Nell’ambito...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ancora troppe vittime: "Prevenzione inadeguata" Notizie correlate Ancora troppe vittime sulle strade, Modena30 e la rete ARIA scendono in piazzaSabato 21 febbraio la mobilitazione cittadina per denunciare “un’emergenza violenza stradale”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ancora troppe vittime: Prevenzione inadeguata; Terni, in calo gli incidenti stradali e i feriti ma ancora troppe vittime: il punto in prefettura; Femminicidio a Foggia, Episcopo: Come si può non provare orrore?. Ancora troppe vittime: Prevenzione inadeguataSi celebra il lavoro, ma la sicurezza resta una priorità. Anche nella giornata del 1° maggio, l’attenzione è rivolta ... ilgiorno.it Terni, in calo gli incidenti stradali e i feriti ma ancora troppe vittime: il punto in prefetturaTERNI - Meno incidenti sulle strade della provincia, con un lieve calo delle vittime della strada e del numero dei feriti rispetto ... msn.com Le strategie su prevenzione, sorveglianza epidemiologica, gestione clinica e logistica sanitaria delle filiere di approvvigionamento - facebook.com facebook Doppio appuntamento – lunedì 27 aprile! Una giornata dedicata al confronto su prevenzione e dissesto idrogeologico, in occasione della presentazione del libro “Fuori dalle emergenze”, a cura di Erasmo D’Angelis e Mauro Grassi. Ore 11:00 Ceparana – x.com