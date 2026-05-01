A Altilia, migliaia di persone hanno partecipato all'inaugurazione di un nuovo centro commerciale, attirate dalla presenza di Al Bano sul palco. L'evento ha visto una grande affluenza di pubblico, con molte persone che hanno raggiunto il luogo per assistere all'apertura e ascoltare l'artista. La giornata si è conclusa con l'esibizione del cantante, che ha coinvolto i presenti.

? Cosa sapere Migliaia di persone a Altilia per l'inaugurazione del nuovo polo commerciale con Al Bano.. L'evento nel Savuto trasforma la nuova struttura in un polo di attrazione provinciale.. Migliaia di persone hanno invaso Altilia per il concerto di Al Bano, segnando l’inaugurazione del nuovo polo commerciale nel cuore del Savuto avvenuta tra ieri e oggi. L’evento ha trasformato la zona in un punto di aggregazione massiccio, attirando spettatori da tutta la provincia e dai territori limitrofi per celebrare l’apertura della nuova struttura. Dall’inaugurazione ufficiale alla musica di Al Bano. Il programma della giornata ha una progressione netta tra impegno istituzionale e intrattenimento popolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altilia, folla immensa per il nuovo centro e Al Bano sul palco

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