Almeno 17 migranti sudanesi annegati o morti di fame e sete nel Mediterrano altri 9 dispersi

Almeno 17 migranti sudanesi sono morti nel Mar Mediterraneo al largo della costa libica, alcuni annegati e altri deceduti per carenza di cibo e acqua. Sono stati recuperati i corpi di alcuni dei migranti, mentre altri risultano ancora dispersi. La tragedia si aggiunge a un episodio simile avvenuto nelle ultime settimane, evidenziando la pericolosità di attraversare il mare in cerca di salvezza. Nessuna informazione ufficiale sui sopravvissuti o sulle circostanze precise dell'incidente.

L'ennesima tragedia del mare al largo della costa libica: almeno 17 migranti sudanesi, dove da anni imperversa una terribile guerra, sono morti annegati, oppure di fame e sete, nel Mar Mediterraneo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Migranti, Onu: 8mila morti e 1.500 dispersi nel 2025Dati drammatici dall’ONU: nel 2025 oltre ottomila migranti morti e millecinquecento dispersi lungo le rotte verso l’Europa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Naufragio di migranti al largo della Libia: almeno 17 morti, sette i superstiti | Nove ancora dispersi; Libia: 17 migranti morti in mare, nove dispersi e presunti deceduti; Tragedia in mare vicino a Tobruk, 33 migranti a bordo. Almeno 17 migranti sudanesi annegati o morti di fame e sete nel Mediterrano, altri 9 dispersiL'ennesima tragedia del mare al largo della costa libica: almeno 17 migranti sudanesi, dove da anni imperversa una terribile guerra, sono morti annegati ... fanpage.it Naufragio di migranti al largo della Libia: almeno 17 morti, sette i superstiti | Nove ancora dispersiUna barca con a bordo 33 migranti sudanesi si è ribaltata nel Mar Mediterraneo nei pressi della città di Tobruk, nella Libia orientale. Il bilancio è di almeno 17 morti e 9 dispersi. Lo riferiscono fu ... msn.com Mattino 5. . #Garlasco, almeno 12 colpi tra cranio e volto: per Andrea Sempio si configura l'aggravante della crudeltà #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Fanpage - Caso N’Dicka/Bisseck, dall’audio Var completo mancano almeno 50 secondi. Secondo fonti vicine all'AIA, sono frutto di tagli e editing per ripulire l'output finale da eventuali termini inappropriati o espressioni sconvenienti x.com