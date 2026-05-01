Almanacco | Venerdì 1° maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il primo maggio è il 121º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 122º negli anni bisestili. In questa data si ricordano alcuni eventi storici e si celebrano i compleanni di figure note. Si tratta di una giornata che combina ricorrenze di varia natura, tra cui il santo del giorno e un proverbio popolare. Questo giorno ha anche un ruolo simbolico legato alle tradizioni di festa e al lavoro.

Il 1º maggio o primo maggio è il 121º giorno del calendario gregoriano (il 122º negli anni bisestili). Mancano 244 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Giuseppe, lavoratore.Proverbio di MaggioChi fugge maggio, non fugge calendeISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Almanacco | Venerdì 6 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoLa Testa di donna di Pablo Picasso viene rubata da una galleria di Londra e recuperata una settimana dopo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Almanacco | Venerdì 1 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Venerdì 1 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Venerdì 1° maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT VENERDI’ 1 MAGGIO 2026. OGGI LA FESTA DEI LAVORATORI. Almanacco | Venerdì 1 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl pilota di Formula 1, Ayrton Senna muore durante il Gran Premio di San Marino: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it Venerdì 1 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoFatti salienti: Il 1 maggio si celebra la Festa dei Lavoratori, simbolo delle conquiste sociali e dei diritti nel mondo del lavoro. In Italia la giornata è anche segnata dal ricordo della strage di ... trevisotoday.it Le foto di Antonio Badalucco della Supercoppa Almanacco del Calcio di ieri! Lucchese Calcio Rondinella Marzocco - facebook.com facebook