Sbagliato fare alloggi Erp a Murlungo

Il progetto di realizzare 28 alloggi Erp a Murlungo è stato portato all’attenzione del Consiglio regionale, che ha deciso di discuterne. Il consigliere regionale ha presentato un’interrogazione rivolta alla Giunta per ottenere spiegazioni sulle modalità e le eventuali motivazioni del progetto. La questione è stata sollevata dopo le richieste del Comitato Si-Resiste, che aveva espresso preoccupazioni sulla realizzazione degli alloggi.

Il progetto di costruire 28 nuovi alloggi al Murlungo finisce al Consiglio regionale. Come promesso al Comitato Si-Resiste il consigliere regionale Jacopo Ferri ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti urgenti alla Giunta. L’interrogazione mira a conoscere gli aggiornamenti sulle verifiche relative alla contaminazione di falda, suolo e sottosuolo, gli eventuali interventi di bonifica. Ferri chiede alla Regione di esprimersi in modo netto su un punto cruciale: se sia davvero compatibile, alla luce delle condizioni ambientali e dei vincoli esistenti, procedere con un intervento di edilizia residenziale pubblica in quell’area....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sbagliato fare alloggi Erp a Murlungo" Leggi anche: Case ERP 2026 in Campania, bando alloggi edilizia residenziale pubblica: come fare domanda Leggi anche: Il caso Murlungo tiene banco: "Residui velenosi della Farmoplant. Sicuri di volerci costruire alloggi?"