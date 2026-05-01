La procura generale di Milano ha affidato a Francesca Nanni la responsabilità di occuparsi di alcuni dei casi più discussi degli ultimi tempi. Tra questi, la possibile revisione del processo a un ex funzionario e le nuove indagini sulla vita di un ex consigliere regionale. La Nanni si occuperà di gestire i fascicoli relativi a queste vicende, che hanno attirato molta attenzione sui media e tra l’opinione pubblica.

Dalla possibile revisione del processo Stasi alle nuove indagini sulla vita della Minetti. Francesca Nanni, la Pg di Milano, gestirà i fascicoli più chiacchierati. In passato salvò Zuncheddu. Ama la serenità bucolica dell’orto ma le patate bollenti finite sulla sua scrivania non le ha coltivate lei. Francesca Nanni, 66 anni, procuratore generale (preferisce il maschile anche se è la prima donna a ricoprire il ruolo a Milano) si è ritrovata davanti i due tuberi più esplosivi dell’anno, mediaticamente del decennio. Stiamo parlando della grazia concessa a Nicole Minetti e del delitto di Garlasco. Si sa quanto il processo mediatico solletichi la vanità dei pm d’assalto ma lei non lo è, tutt’altro.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Alla pg Nanni il compito di salvar la faccia alla giustizia

The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today

Notizie correlate

Spagna, Sanchez sulle accuse alla moglie: "Chiedo solo che la giustizia faccia giustizia"Bufera politica in Spagna dopo la raccomandazione di un giudice istruttore di rinviare a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez, con...

Rogoredo, la virata di Salvini dopo il fermo di Cinturrino per omicidio: «Un oltraggio alla divisa». Piantedosi: «La polizia faccia giustizia»Matteo Salvini si era schierato subito con il poliziotto che la sera del 26 gennaio sparò e uccise a Rogoredo Abderrahim Mansouri.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Alla pg Nanni il compito di salvar la faccia alla giustizia; Nicole Minetti e la grazia, si attiva anche l'Interpol: cosa succede ora; Nicole Minetti, la procura generale di Milano avvia verifiche urgenti su fatti gravissimi: Il parere può cambiare. In campo anche l'Interpol; Caso Minetti, pg di Milano: Su grazia attivata con massima urgenza l’Interpol.

Garlasco, fine indagine in arrivo dopo il vertice tra procura e pgDopo il vertice tra la procura di Pavia e la pg Nanni, è attesa la comunicazione del fine indagine che porterà il caso verso il processo ... notizie.it

Garlasco, PG Nanni: Per la revisione tempi ancora lunghi | Sempio e Stasi sono fascicoli indipendentiGarlasco: la Procuratrice generale di Milano, Nanni, spiega cosa succederà ora per Stasi e Sempio tra processi e revisioni ... ilsussidiario.net

Francesca Nanni, 66 anni, da Millesimo è la prima donna a guidare la Procura di Milano - facebook.com facebook

Chi è Francesca Nanni, la procuratrice generale di Milano tra il caso Minetti e l’inchiesta Garlasco milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com