Alla presentazione del Torneo Amici dei Bambini verrà premiato Bartesaghi | tutti i dettagli

Durante la presentazione del Torneo Amici dei Bambini, il difensore del Milan Davide Bartesaghi riceverà un premio. L’evento si terrà in un luogo ancora da definire e vedrà la partecipazione di varie personalità del mondo sportivo. Il riconoscimento viene assegnato a Bartesaghi per il suo contributo nel settore calcistico. La cerimonia è prevista per una data prossima da comunicare ufficialmente.

Lunedì 9 marzo alle ore 19:30 l'U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Amici dei Bambini (Ai.Bi.), presenterà la 21^ edizione del Torneo Amici dei Bambini e assegnerà i premi 2025 "Amico dei Bambini. Un Esempio per loro". L'evento si terrà al Carro Social Club e rappresenterà un momento di incontro tra sport, solidarietà e mondo del calcio. Nel corso della serata verranno premiate diverse figure del panorama calcistico e mediatico che, con il loro percorso sportivo e professionale, rappresentano un modello positivo per i più giovani. All'evento saranno presenti anche due giocatori che solo 24 ore prima erano in campo nel derby tra Milan e Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

