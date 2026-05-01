Aggressione nella notte a Como tre uomini coinvolti | due finiscono al Sant’Anna

Nella notte a Como si è verificata un’aggressione in strada, in via Brogeda vicino al civico 27. Alle 2:44, una chiamata al 112 ha segnalato l’incidente e sul posto sono intervenuti carabinieri e ambulanze. Due uomini coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna, mentre un terzo è rimasto sul luogo. La dinamica dell’evento è ancora in fase di accertamento.

Chiamata al 112 nel cuore della notte per un’aggressione avvenuta in strada a Como.L’intervento, come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), è scattato alle 2:44 in via Brogeda, all’altezza del civico 27, con l’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi. Coinvolti tre uomini di 33, 37 e.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Taranto: maltempo, l’avventurosa processione dell’Addolorata Statua al riparo in Sant'Anna nella notteIntorno alle 4 la statua dell’Addolorata procedeva, trasportata dai fedeli, pressoché di corsa. Aggressioni nella serata brianzola: due uomini finiscono in ospedaleViolenze nella serata di giovedì e nella notte di venerdì in due comuni della Brianza. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Aggressione nella notte a Como, tre uomini coinvolti: due finiscono al Sant’Anna; Piazza Sant'Anna, ragazzini esplodono fuochi d'artificio: paura tra i clienti dei pub; Lite in centro degenera nella notte: 22enne accoltellato. In manette 57enne; Rapina ai croceristi: il branco accusato anche di violenza sessuale. L'incidente alle 16,30: entrambe al Sant'Anna in osservazione - facebook.com facebook