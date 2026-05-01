Aeroporto di Firenze | iter più semplice per la nuova pista Nuovo decreto Mase Soddisfazione della sindaca Sara Funaro

È stato approvato un nuovo decreto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che semplifica l’iter per la realizzazione della nuova pista all’aeroporto di Firenze. La modifica riguarda la revisione del progetto di sviluppo e sostituisce il precedente decreto del novembre 2025. La sindaca della città ha espresso soddisfazione per questa decisione, che dovrebbe facilitare le procedure di approvazione e realizzazione.

La Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale, col parere n. 157 del 23 febbraio 2026, ha infatti rettificato il precedente parere chiarendo che nel sito interessato, che è un sito Natura 2000, non sono presenti “habitat o specie prioritari” ma soltanto “habitat di interesse comunitario nonprioritari”. Di conseguenza, ricade nella parte 1 dell’articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat, e non nella parte 2 che avrebbe richiesto il parere europeo. La condizione ambientale 1 del parete della Ctva è statadunque riformulata per specificare che il proponente (Enac) dovrà espletare le procedure previste dall’articolo 6.4 della...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Aeroporto di Firenze: iter più semplice per la nuova pista. Nuovo decreto Mase. Soddisfazione della sindaca Sara Funaro 2025-11-14 FIRENZE - AEROPORTO, NUOVA PISTA, CITTADINI TRA DUBBI E SPERANZE Notizie correlate Sfilano i militanti di Vannacci a Firenze, sindaca Sara Funaro: “Non vogliamo ronde nella nostra città”FIRENZE – Dopo l’apertura della sede di Futuro Nazionale a Firenze, miliatnti del partito fondato dal generale Roberto Vannacci sfilano in notturna... La sindaca Funaro: “Firenze merita gli Europei. I 55 milioni della Viola sono la mossa decisiva”FIRENZE – La questione legata al restyling dello stadio fiorentino registra un passaggio cruciale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Iter più semplice per aeroporto di Firenze: Mase riformula decreto Via; Nuova pista aeroporto di Firenze: svolta dal Ministero; Nuova pista aeroporto di Firenze - nuovo decreto accelera l'iter; Nuova pista di Peretola, il Mase semplifica l'iter. Funaro: 'Nuove certezze per infrastruttura strategica'. Aeroporto, Funaro: La semplificazione dell’iter spinge verso nuove certezze per una infrastruttura strategica per FirenzeFIRENZE - La semplificazione dell’iter per il potenziamento dell’aeroporto di Firenze con la nuova pista da parte del Ministero per l’ambiente e la ... piananotizie.it Nuova pista aeroporto di Firenze: svolta dal MinisteroIl Mase, con un decreto, ha modificato - rendendola più semplice - la precedente Valutazione di impatto ambientale del 12 novembre scorso relativamente all’aeroporto di Firenze. Una notizia accolta ... nove.firenze.it Maxi sequestro di oltre cinquemila farmaci illegali all'aeroporto di Firenze. L'operazione eseguita da @AdmGov e @GDF a tutela della salute pubblica. rainews.it/tgr/toscana x.com Aeroporto di Firenze: sequestrati 5mila medicinali (9 le persone denunciate) da Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza https://www.firenzepost.it/2026/04/29/aeroporto-di-firenze-sequestrati-5mila-medicinali-9-le-persone-denunciate-da-agenzia-delle-do - facebook.com facebook