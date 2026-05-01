Aeroporto di Firenze | iter più semplice per la nuova pista Nuovo decreto Mase Soddisfazione della sindaca Sara Funaro

Da firenzepost.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato un nuovo decreto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che semplifica l’iter per la realizzazione della nuova pista all’aeroporto di Firenze. La modifica riguarda la revisione del progetto di sviluppo e sostituisce il precedente decreto del novembre 2025. La sindaca della città ha espresso soddisfazione per questa decisione, che dovrebbe facilitare le procedure di approvazione e realizzazione.

La Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale, col parere n. 157 del 23 febbraio 2026, ha infatti rettificato il precedente parere chiarendo che nel sito interessato, che è un sito Natura 2000, non sono presenti “habitat o specie prioritari” ma soltanto “habitat di interesse comunitario nonprioritari”. Di conseguenza, ricade nella parte 1 dell’articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat, e non nella parte 2 che avrebbe richiesto il parere europeo. La condizione ambientale 1 del parete della Ctva è statadunque riformulata per specificare che il proponente (Enac) dovrà espletare le procedure previste dall’articolo 6.4 della...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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2025-11-14 FIRENZE - AEROPORTO, NUOVA PISTA, CITTADINI TRA DUBBI E SPERANZE

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