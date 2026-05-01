Un incidente aereo si è verificato nel Texas, provocando lo schianto di un velivolo in una zona boschiva. Secondo le fonti ufficiali, a bordo del velivolo non ci sarebbero sopravvissuti. Le autorità stanno investigando sulla dinamica dell’incidente e sui motivi che hanno portato al disastro. La zona è stata immediatamente delimitata mentre i soccorritori sono al lavoro sul luogo.

Un drammatico incidente aereo ha sconvolto il Texas, dove un piccolo velivolo si è schiantato in una zona boschiva senza lasciare scampo alle persone a bordo. Il bilancio è pesantissimo: cinque vittime, tra cui il pilota e quattro passeggeri. Lo schianto è avvenuto nella serata di giovedì 30 aprile nei pressi di Wimberley, a circa 65 chilometri da Austin, in una regione collinare molto frequentata da turisti. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo, un Cessna 421C, è precipitato poco dopo le 23:25 ora locale, finendo tra gli alberi e prendendo fuoco. Alcuni residenti della zona hanno raccontato momenti di puro terrore. “Ho sentito un boato fortissimo, tutto ha iniziato a tremare”, ha riferito una testimone che vive nelle vicinanze.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Aereo si schianta nei boschi, nessun sopravvissuto a bordo

Ethereal Encounters- Bob Lazar, Crashed UFOs, Reverse-Engineering - Preston Dennett, Dolly Safran

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