adozione questa sconosciuta

L'adozione resta un tema ancora poco compreso, spesso oggetto di commenti superficiali sui social e sui media. Recentemente, molte testate hanno evidenziato come il dibattito pubblico si focalizzi su pregiudizi e conoscenze limitate, invece di affrontare i fatti concreti. La magistratura continua a occuparsi di casi specifici, lasciando alle autorità competenti il compito di accertare le responsabilità e le procedure legali coinvolte.

Senza entrare nel caso Nicole Minetti, a lei penserà la magistratura, ancora una volta sull' adozione, tanti giornali e social hanno mostrato la loro ignoranza, nel senso del non sapere, o peggio snocciolato i più triti preconcetti e banalità. Facciamo chiarezza su alcuni luoghi comuni. Il primo: “L’adozione è di un bimbo neonato orfano”. No, la quasi totalità degli adottati sono pre e post adolescenti. Hanno genitori viventi ma che, per svariati motivi, hanno perso la patria potestà e non hanno parenti, di vario grado, a seconda delle norme (diversissime tra loro) dei singoli Paesi, che possano o vogliano occuparsi di loro. Traduzione: l’adozione riguarda in minimissima parte neonati o bimbi orfani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Adozione, questa (s)conosciuta

Al funerale, una sconosciuta sussurrò qualcosa che distrusse il miliardario

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