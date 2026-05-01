Addio a Nello Caddeo | Svolto ogni incarico con entusiasmo e grande talento

È morto Nello Caddeo, figura nota nel mondo della fotografia locale. Arrivato nel 1973 a Moggio, ha aperto un negozio dedicato a questa attività insieme a un socio, diventando ben presto un punto di riferimento nella comunità. La sua passione e il suo entusiasmo si sono manifestati nel corso degli anni, contribuendo a creare un luogo di incontro per molti residenti. La sua scomparsa lascia un vuoto tra quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Caro Nello,sono tanti i ricordi che ci legano a te. A partire da quando nel 1973 sei arrivato a Moggio e hai aperto il negozio di fotografia insieme a Roberto Padovani: da subito si è vista la vostra passione e la vostra empatia, tanto che il negozio era diventato il punto di ritrovo di noi.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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