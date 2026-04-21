Addio a Enrico Rozzi | scompare il pilastro dell’industria bresciana

È morto Enrico Rozzi, figura di spicco nel settore industriale della regione. L’imprenditore aveva contribuito a far crescere un gruppo che fatturava 17,5 milioni di euro, partendo da un’idea innovativa. La sua scomparsa lascia un vuoto nel tessuto produttivo locale, che si mostra ora più fragile rispetto al passato. La notizia ha suscitato reazioni tra colleghi e rappresentanti del settore.

Il tessuto produttivo della Bassa Senegalese si scopre oggi più fragile dopo la scomparsa di Enrico Rozzi, l’imprenditore che ha trasformato un’intuizione tecnologica in un gruppo industriale da 17,5 milioni di euro. L’uomo, classe 1939, è venuto a mancare all’età di 86 anni dopo un periodo di malattia, lasciando un vuoto significativo nel comparto manifatturiero locale e nella comunità di Seniga. La notizia della sua scomparsa ha colpito duramente chi lo ha conosciuto come una figura capace di coniugare una gestione ferma e autorevole con una saggezza discreta, un leader che faceva della parola data e della stretta di mano il pilastro del proprio operato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Enrico Rozzi: scompare il pilastro dell’industria bresciana Notizie correlate Addio a Paolo Faconti: scompare il pilastro dell’economia spezzinaLa comunità economica e politica della provincia di La Spezia piange la scomparsa di Paolo Faconti, figura che ha segnato profondamente l’evoluzione... Addio a Paolo Bronzato: scompare un pilastro dell’artigianato padovanoIl tessuto imprenditoriale di Padova si scopre più fragile dopo la scomparsa di Paolo Bronzato, figura storica dell’artigianato locale, deceduto...