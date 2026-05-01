Da domani, i prezzi della benzina subiranno un nuovo aumento, con uno sconto ridotto di circa 20 centesimi rispetto a quanto annunciato in precedenza. La decisione del Consiglio dei ministri di modificare gli sconti sugli accise ha portato a un calo degli effetti previsti, lasciando gli automobilisti con costi più elevati. La misura, inizialmente volta a contenere i prezzi, si rivela ora meno efficace di quanto sperato.

Ultimi spiccioli Da domani gli sconti alla pompa non saranno più uguali per i carburanti. Priorità al gasolio, aumenta la benzina. Nuova proroga del taglio delle accise. Il guscio vuoto del Documento di Finanza pubblica in attesa della recessione. 2,8 per cento: è la stima annua sull’inflazione fatta dall’Istat. Un altro effetto della tassa-Trump da pagare per la guerra in Iran. 30 mila occupati in meno sull’anno. Il tasso di occupazione è al 62,4%, in calo di 0,3 punti sull’anno. Sono lontani i «record dai tempi di Garibaldi» Da domani gli automobilisti affronteranno un primo aumento consistente del prezzo della benzina. Il nuovo sconto deciso ieri dal Consiglio dei ministri sarà inferiore di quasi di 20 centesimi rispetto al precedente.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Accise, il taglio è un boomerang. Il Dfp passa: è già un ricordo

Notizie correlate

Leggi anche: Caro carburanti: cosa è successo con il taglio delle accise (e perché c'è il rischio boomerang)

Perché il taglio delle accise sui carburanti può essere un boomerang. Il precedente del governo DraghiRoma, 13 aprile 2026 – Il taglio delle accise dei carburanti? Una misura dispendiosa per le casse pubbliche, iniqua, perché non tiene conto delle...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Taglio accise, quanto salirebbe il prezzo di benzina e diesel se non fosse rinnovato?; Taglio delle accise carburanti: possibili 15 giorni di proroga e più sconto sul gasolio | Quattroruote.it; Scadenza taglio accise: rischio aumento record del gasolio in Italia; Accise, nuovo taglio: per la benzina ridotto a 5 centesimi. Piano casa da 100mila alloggi in 10 anni.

Unc, il taglio delle accise invariato sul gasolio è una vergognaIl taglio delle accise sui carburanti prorogato oggi dal Consiglio dei ministri, invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e sceso a 5 centesimi per la benzina, è una vergogna. Una beffa. (ANS ... ansa.it

Taglio accise, i nuovi prezzi del carburante: sconto diesel confermato ma cala sulla benzinaIl Governo estende la misura per 21 giorni puntando sul gasolio. Ecco le nuove cifre alla pompa e l’impatto ridotto sui listini della benzina ... quifinanza.it

il governo ha approvato anche il decreto legge con la proroga del taglio delle accise. Il taglio delle accise sui carburanti verrà prorogato dal Consiglio dei ministri per 21 giorni, invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e ridotto a 5 centesimi al litro per la b - facebook.com facebook

Piano casa, accise e sgomberi: cosa c'è nei decreti x.com