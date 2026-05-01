Abbigliamento e tessile Un’empolese al timone | Sviluppo e sinergie

Una rappresentante di Empoli è stata nominata presidente di Cna Federmoda abbigliamento e tessile per la Città Metropolitana di Firenze. La nomina è stata annunciata recentemente e riguarda un settore che comprende aziende di abbigliamento e tessile. La nuova leader si occuperà di coordinare iniziative e strategie legate allo sviluppo del settore e alle collaborazioni tra le imprese locali e le altre realtà della regione.

È Sabrina Di Tora, la nuova presidente di Cna Federmoda abbigliamento e tessile per la Città Metropolitana di Firenze. Ha 36 anni, una formazione allo Ied di Milano e una visione chiara: accompagnare l’ artigianato dell’abbigliamento fuori dalla fase più difficile degli ultimi anni, rafforzandone autonomia e identità. Designer di accessori nel settore moda e consulente nella filiera produttiva con base a Empoli, Di Tora porta con sé oltre quindici anni di esperienza tra progettazione stilistica e produzione. Un percorso che oggi si traduce in un mandato con obiettivi precisi: sostenere le imprese in una trasformazione non solo produttiva, ma anche culturale e organizzativa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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