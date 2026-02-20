Agrigento al Cenacolo di Valore Miccichè | Sinergie per sviluppo e innovazione

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha partecipato ieri sera al “Cenacolo di Valore”, un evento dedicato alla promozione di progetti innovativi. La serata si è svolta in un noto centro culturale della città, attirando professionisti e imprenditori locali. Miccichè ha sottolineato l’importanza di collaborazioni tra pubblico e privato per favorire lo sviluppo. L’architetto Rosario Serravillo ha condiviso idee su nuovi interventi urbanistici da realizzare nel centro storico.

Il tema dell'incontro, "Il Bello Ben Fatto: eccellenze italiane", ha posto l'accento su creatività, rigore e innovazione come basi solide per alimentare cultura, competitività e sviluppo strategico. Particolare attenzione è stata dedicata al capitale umano, riconosciuto come motore della crescita in un contesto globale sempre più digitale e dinamico. Durante il confronto è stato evidenziato l'aumento del Prodotto interno lordo in Sicilia tra il 2019 e il 2024, con un +9,3%, tra i più alti in Italia, soprattutto per occupazione e investimenti. Le sfide future, è stato sottolineato, riguardano la capacità di trattenere i giovani talenti e di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dell'isola.