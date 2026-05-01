A21 addio esenzione per 22 comuni | pedaggio dimezzato dal 2026

Dal primo maggio 2026, i residenti di 22 comuni dovranno pagare il pedaggio sull'autostrada A21 tra Ospitaletto e Montichiari, poiché verrà eliminata l'esenzione che era in vigore fino ad ora. La modifica riguarda tutte le persone che abitano in questi comuni e che, finora, avevano usufruito di un pedaggio dimezzato. Questa decisione si applica a partire dalla data indicata e cambierà le abitudini di chi percorre quotidianamente questa tratta.

? Cosa sapere Dal 1 maggio 2026 i residenti di 22 comuni pagheranno il pedaggio su A21 Ospitaletto-Montichiari.. Mancato accordo con Provincia di Brescia determina il passaggio dall'esenzione totale al pedaggio dimezzato.. Dal primo maggio 2026, i residenti di 22 comuni della zona colpita dall’autostrada A21 dovranno pagare il pedaggio sulla tratta Ospitaletto-Montichiari, perdendo l’esenzione totale precedentemente in vigore. La decisione, comunicata da Autovia Padana, scatta a seguito del mancato raggiungimento di un accordo con la Provincia di Brescia, sebbene sia stata confermata una riduzione della tariffa del 50% rispetto al costo ordinario per gli utenti interessati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A21, addio esenzione per 22 comuni: pedaggio dimezzato dal 2026 Notizie correlate Code su A14: esenzione pedaggio per evitare danni da pioggeQuattro chilometri di coda bloccano oggi la direzione Taranto dell’Autostrada del Sole, a causa dei lavori urgenti necessari per riparare i danni... Avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario 2026È pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario relative all’anno 2026.