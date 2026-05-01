A21 addio esenzione per 22 comuni | pedaggio dimezzato dal 2026

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo maggio 2026, i residenti di 22 comuni dovranno pagare il pedaggio sull'autostrada A21 tra Ospitaletto e Montichiari, poiché verrà eliminata l'esenzione che era in vigore fino ad ora. La modifica riguarda tutte le persone che abitano in questi comuni e che, finora, avevano usufruito di un pedaggio dimezzato. Questa decisione si applica a partire dalla data indicata e cambierà le abitudini di chi percorre quotidianamente questa tratta.

? Cosa sapere Dal 1 maggio 2026 i residenti di 22 comuni pagheranno il pedaggio su A21 Ospitaletto-Montichiari.. Mancato accordo con Provincia di Brescia determina il passaggio dall'esenzione totale al pedaggio dimezzato.. Dal primo maggio 2026, i residenti di 22 comuni della zona colpita dall’autostrada A21 dovranno pagare il pedaggio sulla tratta Ospitaletto-Montichiari, perdendo l’esenzione totale precedentemente in vigore. La decisione, comunicata da Autovia Padana, scatta a seguito del mancato raggiungimento di un accordo con la Provincia di Brescia, sebbene sia stata confermata una riduzione della tariffa del 50% rispetto al costo ordinario per gli utenti interessati.🔗 Leggi su Ameve.eu

a21 addio esenzione per 22 comuni pedaggio dimezzato dal 2026
© Ameve.eu - A21, addio esenzione per 22 comuni: pedaggio dimezzato dal 2026

Notizie correlate

Code su A14: esenzione pedaggio per evitare danni da pioggeQuattro chilometri di coda bloccano oggi la direzione Taranto dell’Autostrada del Sole, a causa dei lavori urgenti necessari per riparare i danni...

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario 2026È pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario relative all’anno 2026.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.