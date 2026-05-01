A1 Milano-Napoli chiusura notturna della stazione di Anagni per lavori ai cavalcavia

Nella tratta dell’A1 Milano-Napoli, la stazione di Anagni sarà chiusa in entrata verso Napoli durante la notte. La chiusura è programmata per permettere lavori di ispezione e manutenzione su alcuni cavalcavia della strada. La misura sarà temporanea e riguarda esclusivamente la fase notturna, per garantire la sicurezza durante le operazioni. La circolazione proseguirà normalmente durante le altre ore.

Sulla A1 Milano-Napoli è prevista una temporanea chiusura della stazione di Anagni in entrata verso Napoli per consentire una serie di attività di ispezione e manutenzione su alcuni cavalcavia della tratta.L’intervento rientra in un programma di controlli programmati e riguarderà in particolare i.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Lavori e ispezioni ai cavalcavia: scatta la chiusura notturna di un tratto della A14Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21 di lunedì 20 aprile alle 5 di martedì 21 aprile,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A1 Milano-Napoli, chiusura notturna della stazione di Anagni per lavori ai cavalcavia; A1 Milano-Napoli: chiusa stanotte l'uscita della stazione di Valdichiana; A1 Milano-Napoli, chiude stanotte l’entrata di Valdarno verso Firenze; A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALDICHIANA. Alcune chiusure in programma su A1 e A14Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entr ... sassuolo2000.it Aggiornamenti alle chiusure previste sull’A1Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura della stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna, inizialmente prevista dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà inv ... sassuolo2000.it Da Berlino a Londra, passando per Napoli, Roma e Milano - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 12:09 01/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Firenze CODA di 1 km per incidente tra Allacciamento A1/A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi Nord dal km 192 x.com