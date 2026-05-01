Il 14 maggio 2026 arriverà nei cinema il film intitolato “A pranzo la domenica”, diretto per la prima volta da Mariella Sellitti. La pellicola vede nel cast Lorenza Indovina e include anche altri attori di rilievo. Si tratta del debutto alla regia di Sellitti, che si affaccia sul grande schermo con questa produzione. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente dalla casa di distribuzione.

Il 14 maggio 2026 arriva al cinema A pranzo la domenica, esordio alla regia di Mariella Sellitti con Lorenza Indovina e un cast corale di grande livello. ZTV Production di Sergio Romoli e Mirage Film di Andrea Taschler portano nelle sale A pranzo la domenica, il film che segna l’esordio alla regia di Mariella Sellitti, allieva di Ugo Pirro e già sceneggiatrice per la serie Don Matteo. La pellicola, in uscita il 14 maggio 2026, si affida a un cast corale guidato da Lorenza Indovina, affiancata da interpreti come Tony Laudadio, Antonio Serrano, Fabrizia Sacchi, Eleonora Pieroni, Patrizia Loreti, Valentina Acca, Simone Francia, Giovanni Visentin, Anna Rita Del Piano e Roberta Garzia, con la partecipazione di Cesare Bocci.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “A pranzo la domenica”: il debutto di Mariella Sellitti

Notizie correlate

“A pranzo la domenica”, il debutto di Mariella Sellitti dietro alla macchina da presaROMA – Debutto dietro alla macchina da presa per Mariella Sellitti, allieva di Ugo Pirro e sceneggiatrice per la popolare serie tv Don Matteo, “A...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: A pranzo la domenica, la commedia corale con Lorenza Indovina e Cesare Bocci; A pranzo la domenica: esordio alla regia di Mariella Sellitti. Al cinema dal 14 maggio; A pranzo la domenica: Mariella Sellitti debutta alla regia; ‘A pranzo la domenica’, Nocera Inferiore archetipo della provincia italiana.

A pranzo la domenica, in anteprima a Cinema AnicaA pranzo la domenica: trama, cast e uscita del film di Mariella Sellitti con Lorenza Indovina. Tutto sull’anteprima al Cinema Anica. eroicafenice.com

A pranzo la domenica, il debutto di Mariella Sellitti dietro alla macchina da presaROMA - Debutto dietro alla macchina da presa per Mariella Sellitti, allieva di Ugo Pirro e sceneggiatrice per la popolare serie tv Don Matteo, A pranzo ... lopinionista.it

Gruppo Telenuova. . A pranzo la domenica di Mariella Sellitti - facebook.com facebook