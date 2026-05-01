A pranzo la domenica | il debutto di Mariella Sellitti
Il 14 maggio 2026 arriverà nei cinema il film intitolato “A pranzo la domenica”, diretto per la prima volta da Mariella Sellitti. La pellicola vede nel cast Lorenza Indovina e include anche altri attori di rilievo. Si tratta del debutto alla regia di Sellitti, che si affaccia sul grande schermo con questa produzione. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente dalla casa di distribuzione.
Il 14 maggio 2026 arriva al cinema A pranzo la domenica, esordio alla regia di Mariella Sellitti con Lorenza Indovina e un cast corale di grande livello. ZTV Production di Sergio Romoli e Mirage Film di Andrea Taschler portano nelle sale A pranzo la domenica, il film che segna l’esordio alla regia di Mariella Sellitti, allieva di Ugo Pirro e già sceneggiatrice per la serie Don Matteo. La pellicola, in uscita il 14 maggio 2026, si affida a un cast corale guidato da Lorenza Indovina, affiancata da interpreti come Tony Laudadio, Antonio Serrano, Fabrizia Sacchi, Eleonora Pieroni, Patrizia Loreti, Valentina Acca, Simone Francia, Giovanni Visentin, Anna Rita Del Piano e Roberta Garzia, con la partecipazione di Cesare Bocci.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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