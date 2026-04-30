Un omaggio speciale e commozione alla rievocazione della Carica dei Carabinieri

Questa mattina, in Piazza Carlo Alberto di Pastrengo, si è svolta la cerimonia ufficiale per il 178° anniversario della Carica dei Carabinieri. La manifestazione ha richiamato numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni, che hanno assistito alla commemorazione di un episodio storico legato all’Arma e alla città. La celebrazione ha incluso momenti di commemorazione e un omaggio speciale alla vicenda che ha segnato la storia dell’Arma e del territorio.

Questa mattina, 30 aprile, Piazza Carlo Alberto di Pastrengo è stata il palcoscenico solenne della celebrazione del 178° anniversario della storica Carica dei Carabinieri, un evento che lega indissolubilmente l’Arma e il comune veronese alle radici del Risorgimento italiano.La cerimonia militare.🔗 Leggi su Veronasera.it Un brano per i Carabinieri Notizie correlate Memoria e storia: l’Arma dei Carabinieri dona alla biblioteca un volume speciale sulla LiberazioneIl volume è disponibile presso la biblioteca comunale a disposizione di studenti, ricercatori e cittadini appassionati di storia La storia dell’Arma... Il contributo dei carabinieri nella Liberazione: numero speciale della Rassegna dell'Arma donato all'Istituto della ResistenzaIl comando generale dell’Arma dei carabinieri ha voluto raccontare e commemorare i valorosi militari impegnati nella Liberazione attraverso un numero... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Omaggio a Umberto Zanotti Bianco; Omaggio alla vita con la donazione del sangue: raccolta dedicata a Raffaella Norandini; Speciale festa della mamma 2026; A Reggio Calabria il Gran Galà che celebra la vita: un omaggio speciale alla Festa della Mamma · ilreggino.it. Lego e Percassi, 10 anni insieme: un esclusivo omaggio celebrativo e un’installazione speciale nel weekend a OriocenterLa partnership, che ha portato all’apertura di 6 flagship store nel 2016 e che oggi conta 29 negozi a marchio in Italia, verrà festeggiata venerdì 10 e sabato 11 aprile a Oriocenter Il Gruppo LEGO e ... bergamonews.it Lopetrone carica la Domotek: "dai 60 spettatori ai sogni di gloria. Venerdì contro Acqui per scrivere la storia" - facebook.com facebook Magia assurda di Zhao Xintong che imbuca tre rosse con un solo colpo nel match contro Murphy Il campione in carica mette a segno un colpo magico ai quarti di finale dei Mondiali di snooker. Segui tutto sui canali di Eurosport, Discovery + e HBO #Sno x.com