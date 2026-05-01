A Novafeltria apre una nuova attività Il sindaco | Investire qui è un atto di coraggio

A Novafeltria apre un nuovo ristorante chiamato Divina Bistecca 2.0, specializzato in piatti a base di carne. Il locale si trova tra le vie del centro cittadino e rappresenta una nuova attività commerciale nella zona. Il sindaco ha commentato che investire in questa località richiede coraggio. La struttura si propone di offrire un menù con diverse proposte di carne, senza ulteriori dettagli sui proprietari o sulla data di apertura.

Un nuovo ristorante si affaccia tra le vie di Novafeltria. Dal nome, Divina Bistecca 2.0, si intuisce subito qual è il menu: nel locale, ogni portata è infatti a base di carne. All'inaugurazione, avvenuta lo scorso giovedì 23 aprile, erano presenti tutta la cittadinanza e anche il sindaco di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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