L'ex calciatore ha raccontato di aver attraversato un periodo di depressione mentre giocava a Napoli. Ha spiegato che un confronto con l'ex allenatore ha contribuito a superare quel momento difficile. La sua testimonianza è stata resa pubblica in un'intervista, dove ha descritto i sentimenti e le difficoltà vissute durante il periodo. Nessuna altra informazione su altri aspetti della sua carriera o sulla sua vita attuale.

Alessandro Zanoli ha parlato a cuore aperto della depressione vissuta durante la sua avventura a Napoli. Il calciatore ha raccontato in una lettera a Gianlucadimarzio.com quanto abbia vissuto male il trasferimento mancato allo Sporting e la permanenza forzata in azzurro, ma con poco spazio in campo, sino alla cessione all’Udinese avvenuta dopo un dialogo chiarificatorio con Conte. Zanoli racconta: la depressione dopo il mancato trasferimento. Zanoli, nella lettera pubblicata su Gianlucadimarzio.com, ha raccontato le tappe che hanno portato alla sua depressione: “Era agosto. “Alessandro, ti vuole lo Sporting ”. Era un’opportunità unica, volevo andare a Lisbona.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “A Napoli ero depresso”, la confessione dell’ex azzurro: il dialogo con Conte ha risolto tutto

Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A

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