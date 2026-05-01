A fuoco un bosco a Massarosa fiamme minacciano una casa | in azione anche un elicottero

Oggi nel pomeriggio un incendio si è sviluppato nella zona di Cucco, nel territorio di Massarosa, in Versilia. Le fiamme hanno interessato un bosco e si sono estese fino a minacciare una abitazione nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un elicottero per cercare di spegnere l’incendio e contenere i danni. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Massarosa, 1 maggio 2026 - Nel pomeriggio di oggi, Primo Maggio, è divampato un incendio in località Cucco, nel comune di Massarosa, in Versilia. A prender fuoco un bosco boschivo di circa 300 metri quadrati, le fiamme minacciano un'abitazione che si trova in via di Compignano, Per domare le fiamme è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio e squadre Aib (Antincendio Boschivo) a terra, supportate da un elicottero della flotta regionale, "Eli-Firenze", che sta effettuando lanci di acqua per spegnere le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono complicate dal fatto che il rogo è alimentato dalla vegetazione secca.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A fuoco un bosco a Massarosa, fiamme minacciano una casa: in azione anche un elicottero Notizie correlate Trentasei ettari di bosco in fiamme a Coli, in azione anche il canadair dei vigili del fuocoVigili del fuoco in azione per un incendio in una zona molta impervia a Pescina di Coli tra il centro abitato e una vasta pineta. Leggi anche: Vasto incendio a Fabbriche di Vergemoli, le fiamme minacciano le abitazioni. In azione i vigili del fuoco