A che ora inizia il Concerto primo maggio 2026 | l’orario d’inizio su Rai 3

Il Concerto del Primo maggio 2026 sarà trasmesso in diretta su Rai 3. L’evento prenderà il via nel primo pomeriggio, con la programmazione che si estenderà fino alla sera. L’orario di inizio è previsto intorno alle 15:00, con una copertura che proseguirà fino a tarda notte. La messa in onda sarà visibile anche in streaming sul sito della rete.

. A che ora inizia il Concerto del Primo Maggio 2026, in programma oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma? Lo storico evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, inizierà oggi – 1 maggio 2026 – alle ore 15. Si tratta della 36esima edizione dell’evento musicale, quest’anno condotto da Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama. Durata. Ma quanto dura ( durata ) il Concerto del primo maggio 2026 a Roma? Come detto, l’evento musicale si terrà dalle ore 15 alle ore 00. La durata complessiva sarà quindi di circa 9 ore. Streaming e tv. Abbiamo visto a che ora inizia il Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Per chi non potrà essere a Roma sono diverse le modalità per seguire il Concertone.🔗 Leggi su Tpi.it

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