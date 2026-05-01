Quando la potenza dell’arte si sprigiona dalle opere con tale forza simbolica viene da chiedersi cosa ha spinto l’autore a realizzarle. È questa domanda che mi ha suggerito la visita alla mostra di 153 Peter Belyi. The Silences of the Apocalypse che è stata, tra l’altro, prorogata fino alla fine di maggio alla Galleria San Fedele di Milano. Peter Belyi, artista russo di rilievo internazionale, vive e lavora a San Pietroburgo, vincitore di numerosi premi tra cui l’Innovation Prize nel 2014, per la mostra Signal, e il Sergey Kuryokhin Award nel 2010 per il miglior progetto di arte visiva. Le opere esposte alla Galleria-Museo San Fedele – tutte site specific – impongono attenzione alla materia, alla forma e al significato.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - 153 Peter Belyi: the Silences of the Apocalypse

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