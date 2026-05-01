1° maggio Lavoro e sicurezza senza lasciare indietro nessun territorio il messaggio di Giani

In occasione del 1° maggio, il presidente della Regione Toscana ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel promuovere l’occupazione e migliorare la sicurezza sul lavoro. Ha evidenziato l’obiettivo di non lasciare indietro nessun territorio, mettendo in primo piano la lotta contro il caporalato e la tutela della salute dei lavoratori. Inoltre, ha ricordato l’importanza di valorizzare le eccellenze locali presenti nella regione.

“La priorità della Regione Toscana è garantire sempre maggiori livelli di occupazione, tutelare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, combattere il caporalato, ma anche valorizzare le eccellenze che contraddistinguono il nostro territorio”, sono le parole del presidente Eugenio Giani in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Ethereal Encounters- Bob Lazar, Crashed UFOs, Reverse-Engineering - Preston Dennett, Dolly Safran Notizie correlate Follia in Germania: senza ok dell’esercito nessun giovane può lasciare il Paese per più di tre mesiChe cosa sta diventando la Germania nell’era del riarmo? Una società che si impoverisce progressivamente – come gran parte dell’Europa – e il cui... Primo Maggio, Ugl rilancia il tema della sicurezza sul lavoro: "Senza tutele concrete la ricorrenza perde il suo significato""Il Primo maggio non può essere una ricorrenza di rito se, ancora oggi, i lavoratori sono esposti a rischi concreti e a condizioni inadeguate. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 1° maggio: Festa del Lavoro; Primo Maggio, non c’è nulla da festeggiare; 1° Maggio, Mattarella: La sicurezza sul lavoro resta un impegno, un dovere che non consente rinunce o distinguo; Buongiorno e Buon Primo maggio, frasi e immagini d'auguri per la Festa del Lavoro. 1 maggio, cortei in tutta Italia. Tensioni a Torino: polizia usa idranti. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Primo maggio, cortei e manifestazioni in tutta Italia: la Festa del Lavoro in diretta ... tg24.sky.it 1°Maggio, Fumarola (Cisl): il lavoro non è una merce, è dignitàIn alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6 mila euro l'anno in meno di quelli sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil. Non è pluralismo. E' sfruttamento. Così la leader Cisl Fumarola dal palco ... rainews.it L’istituto reggino finalista nella categoria “Arte e Cultura”. Il ministro invita i ragazzi a Roma: «È un prestigioso traguardo che testimonia l’importanza di sostenere e valorizzare il talento di ogni studente e il lavoro straordinario dei docenti» - facebook.com facebook Il #lavoro non è di destra né di sinistra, ha solo bisogno di tornare centrale nella nostra società e di essere remunerato di più. Solo così l'Italia crescerà. La mia intervista al @tg2rai @MilanoFinanza #PrimoMaggio x.com