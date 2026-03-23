Tre segretari e due funerali. Da domenica 22 marzo 2026, la tribolata storia della Lega, il partito più vecchio dell’attuale arco parlamentare, si può riassumere in un titolo. I tre segretari, come è noto, sono due varesotti, Umberto Bossi da Cassano Magnago e Roberto Maroni da Lozza; e un milanese, Matteo Salvini dal Giambellino. I funerali sono quelli dei primi due, e potrebbero portare al funerale politico del terzo. In mezzo ai tre capi leghisti, per la verità, galleggia da decenni l’altro importante dirigente lumbard della provincia di Varese, Giancarlo Giorgetti da Cazzago Brabbia. Renzo Bossi e Giancarlo Giorgetti ai funerali di Bossi (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Lega dopo Bossi: i fischi a Salvini e l’ombra di Giorgetti (e Zaia)

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