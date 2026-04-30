Martedì 28 aprile, durante un evento di NXT, Ricky Saints ha disputato probabilmente la sua ultima partita davanti ai fan della categoria. La sua presenza nel torneo potrebbe concludersi con questo incontro, segnando una possibile conclusione della sua esperienza nel programma. La serata ha visto il lottatore confrontarsi con avversari e pubblico, senza ulteriori dettagli sulle sue future attività nel settore.

Quello di martedì 28 aprile, quasi certamente, è stato l’ultimo match di Ricky Saints davanti al pubblico di NXT. Il suo passaggio al main roster dovrebbe avvenire già nella puntata di SmackDown del 1° maggio, ma The Absolute ha voluto congedarsi in grande stile. Una volta conclusosi lo show, infatti, Saints è ritornato sul ring e, microfono alla mano, si è rivolto ai fan con un messaggio colmo di gratitudine nei loro confronti. Il congedo di Ricky Saints. L’ex AEW non ha mai fatto mistero di quanto abbia significato per lui e per il suo percorso professionale il passaggio alla WWE, ma nei suoi ringraziamenti di commiato ha voluto ricordare come i fan lo abbiano tenuto con i piedi per terra durante questa importante transizione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ricky Saints saluta il pubblico di NXT

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