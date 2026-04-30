Wissa fa l’ammissione nel mezzo della triste prima stagione al Newcastle

Durante la prima stagione al Newcastle, il giocatore ha deciso di fare un’ammissione pubblica. La notizia è stata resa nota nel pomeriggio, mentre la squadra stava affrontando un periodo difficile. L’atleta ha parlato di alcune difficoltà incontrate e di questioni personali che hanno influenzato il suo rendimento. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale rilasciato dal club.

2026-04-30 15:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’attaccante del Newcastle United Yoane Wissa ha ammesso di essersi ripreso troppo in fretta da un infortunio al ginocchio, ma ha insistito sul fatto di essere “un soldato” mentre ha promesso di migliorare dopo una terribile prima stagione al club. Wissa si è unito al Newcastle con un trasferimento da 55 milioni di sterline dal Brentford a settembre, con la sua firma fatta poco dopo l’accordo record del club da 69 milioni di sterline per Nick Woltemade mentre i Magpies tentavano di riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Alexander Isak da 125 milioni di sterline per il Liverpool.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Wissa fa l’ammissione nel mezzo della triste prima stagione al Newcastle Notizie correlate Trippier lascia il Newcastle, è ufficiale: dopo quattro anni e mezzo si separano le strade a fine stagione, partirà a zero! L’annuncioTrippier lascia il Newcastle, è ufficiale: dopo quattro anni e mezzo si separano le strade a fine stagione, partirà a zero! L’annuncio Vlahovic Juve,... Thomas Frank lascia senza parole i tifosi del Tottenham con una sorprendente ammissione nell’intervista post partita dopo la sconfitta del Newcastle2026-02-11 00:50:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.