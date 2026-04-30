Weekend della Festa dei lavoratori | i servizi pubblici attivi i poli culturali aperti e le variazioni

Durante il fine settimana dedicato alla Festa dei lavoratori, i principali poli culturali della città rimarranno aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare mostre e spazi espositivi. I servizi pubblici seguiranno gli orari consueti, mentre alcune variazioni sono state comunicate per quanto riguarda le aperture e le chiusure di enti e strutture pubbliche. La città si prepara a un fine settimana con diverse iniziative e aperture straordinarie.

Durante il weekend della Festa dei lavoratori, i principali poli culturali di Cortona saranno aperti per accogliere i visitatori. Maec e Fortezza del Girifalco, saranno aperti dalle 10 alle 19. L’area archeologica del Sodo è visitabile dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19, il Museo diocesano di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

7 Kez flas Edip Nasl Dünya Devi Oldular Macy's’in Srr

Notizie correlate

Weekend di Pasqua a Cortona: i servizi pubblici attivi nei giorni di festa. Aperti i poli culturaliIn vista del fine settimana pasquale i principali poli culturali cortonesi hanno già attivato l’orario esteso.

Supermercati aperti il 1 maggio 2026: la lista dei centri commerciali attivi per la Festa dei LavoratoriDalla Coop passando per Carrefour e Lidl: la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per la Festa dei...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: 25 aprile: un weekend di festa e primavera in Toscana tra borghi, arte e sapori; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Ponte e weekend del 1 maggio: gli eventi da non perdere a Viterbo e provincia.

Musica, cibo e solidarietà: al Bosco, il primo weekend della Fèsta dè j òof còt fa centroIl sole ha accompagnato il weekend inaugurale della Fèsta dè j òof còt, tradizionale manifestazione primaverile promossa dall’omonima associazione ... cremonaoggi.it

Cosa fare a Firenze e in Toscana durante il weekend del 25 aprile 2026, Festa della LiberazioneQuello in arrivo sarà un weekend ricco di iniziative in tutta la Toscana, tra profumi di fiori, eccellenze di artigianato, musica e arte e ovviamente le celebrazioni per la Festa della Liberazione ... corrierefiorentino.corriere.it

Durante questo weekend di festa il Museo Nazionale Atestino sarà sempre aperto e pronto ad accogliervi! - ` ° , in occasione della , il Museo sarà , con regolare bigli - facebook.com facebook