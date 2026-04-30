Week end Latina e provincia | cosa fare da venerdì 1 a domenica 3 maggio

Da latinatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana dal 1 al 3 maggio offre diverse opzioni di svago nella zona di Latina e provincia. Con il 1° maggio che cade di venerdì, molte persone scelgono di approfittare del ponte per partire o trascorrere del tempo fuori porta. Chi resta in città potrà invece partecipare a vari eventi e attività organizzate nel territorio, tra incontri culturali, manifestazioni e appuntamenti ricreativi.

Con il 1° maggio che cade di venerdì molti approfitteranno per fare un breve viaggio e allontanarsi dalla routine quotidiana, ma per chi rimane in città ci sono tante attività ed eventi a cui partecipare.Spettacoli dal vivo, escursioni, passeggiate e visite guidate o manifestazioni varie c’è.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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