' Warhol Ladies and Gentlemen e la reinvenzione del ritratto’ parla la curatrice Vorrasi

Da ferraratoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 6 maggio alle 17 si tiene una conferenza presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, parte di un ciclo di incontri dedicato alla mostra su Andy Warhol. La curatrice Vorrasi discuterà del progetto espositivo, incentrato sulla rivisitazione del ritratto attraverso l’opera di Warhol. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nel programma di approfondimento artistico della mostra.

Mercoledì 6 maggio, alle ore 17, presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, prosegue il ciclo di conferenze dedicato alla mostra 'Andy Warhol. Ladies and Gentlemen', che sarà aperta fino al 19 luglio. Chiara Vorrasi, curatrice dell’esposizione, approfondirà le ragioni del progetto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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