Volley Auxilium Sondrio tra le migliori d’Italia | quarto posto alle finali Under 18 PGS

La squadra Under 18 della PGS Auxilium “Edil BI” si è piazzata al quarto posto alla Don Bosco Cup 2026, torneo che si è svolto ad Alassio dal 23 al 26 aprile. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre italiane, e il risultato ottenuto rappresenta uno dei migliori di sempre per il club. La finale ha concluso la manifestazione con la squadra di casa al primo posto.

Grande risultato per la PGS Auxilium “Edil BI”, che chiude al quarto posto assoluto la Don Bosco Cup 2026, andata in scena ad Alassio dal 23 al 26 aprile. Un traguardo di prestigio per la formazione sondriese Under 18, capace di entrare tra le prime quattro squadre d’Italia al termine di una.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Volley, l'under 18 Auxilium alle finali nazionali PGSIn casa Auxilium, si sta avvicinando uno dei momenti sportivi più importanti della stagione pallavolistica 2025-2026.