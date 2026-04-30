Nel primo trimestre dell’anno, Volkswagen ha venduto circa 2 milioni di veicoli, con una diminuzione del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante il calo delle vendite, i margini operativi si sono attestati al 14,3%, contribuendo a mantenere i ricavi complessivi a circa 76 miliardi di euro. La casa automobilistica ha evidenziato come i costi abbiano svolto un ruolo chiave nel preservare la stabilità finanziaria.

? Cosa sapere Volkswagen registra 2 milioni di vendite nel primo trimestre con un calo del 6,9%.. I margini operativi al 14,3% proteggono i ricavi da 76 miliardi di euro.. Il gruppo Volkswagen registra vendite per 2 milioni di veicoli nel primo trimestre, segnando un calo del 6,9% rispetto al periodo precedente. I ricavi totali sono scesi del 2,5%, attestandosi a 76 miliardi di euro, mentre il risultato operativo ha toccato i 2,5 miliardi di euro, pari al 14,3%. I dati finanziari pubblicati confermano le previsioni per l’intero anno già comunicate lo scorso 10 marzo. Nonostante la contrazione dei volumi complessivi, il segmento relativo alle...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volkswagen: calano le vendite, ma i margini resistono grazie ai costi

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