Il costo del carburante per aerei è aumentato di circa il doppio, mettendo a rischio i collegamenti aerei verso le isole come la Sardegna e la Calabria. Il governo sta cercando di intervenire a livello europeo, rivolgendosi a Bruxelles, per limitare gli effetti delle nuove norme ambientali, tra cui il sistema di scambio di emissioni e il Green Deal. Questa situazione potrebbe influire sulla disponibilità e sui costi dei voli verso queste destinazioni.

? Cosa sapere Il raddoppio del costo del jet fuel minaccia i voli in Sardegna e Calabria.. Il governo punta a Bruxelles per limitare l'impatto di ETS e Green Deal.. Salvini avverte i residenti di Sardegna e Calabria: il rincaro dei voli aerei diventa una minaccia concreta per la continuità territoriale dopo il raddoppio dei costi del carburante. Il dei trasporti nazionali si trova davanti a un bivio critico. Durante l’ultimo Question Time tenutosi presso la Camera dei Deputati, il titolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha delineato uno scenario in cui la stabilità dei prezzi per gli spostamenti aerei potrebbe non essere più garantita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli in pericolo: il raddoppio del carburante minaccia le isole

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