Carburante alle stelle | il rischio voli che isola le isole italiane

Il vertice di Aeroitalia ha segnalato un aumento dei costi del cherosene, che sta portando a un aumento del prezzo dei voli. Questa situazione riguarda in modo particolare le isole italiane, dove le compagnie aeree devono affrontare maggiori spese per i collegamenti aerei. La crescita dei costi del carburante si riflette sui prezzi dei biglietti e sulla possibilità di mantenere i collegamenti regolari tra terraferma e isole.

Il vertice di Aeroitalia ha lanciato un segnale d’allarme che risuona con forza tra i passeggeri e le imprese delle aree insulari, a causa dell’impennata dei costi del cherosene. L’amministratore delegato della compagnia, Intrieri, ha evidenziato come l’instabilità geopolitica stia spingendo i prezzi del carburante per l’aviazione verso livelli che minacciano direttamente la tenuta dei collegamenti domestici e la mobilità dei cittadini. L’impatto dei costi energetici sulla continuità territoriale. Le cifre relative ai listini energetici stanno mettendo in difficoltà i bilanci dei vettori operativi nel mercato italiano, trasformando una questione puramente contabile in una vera sfida sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburante alle stelle: il rischio voli che isola le isole italiane Caro carburanti: dopo i voli a rischio anche i traghetti per le isole. Biglietti alle stelleROMA – Se lo Stretto di Hormuz continuerà a rimanere chiuso a farne le spese non saranno soltanto i voli aerei: quali sono gli scenari per il... Caro carburante, a rischio anche i traghetti per le isole: chi paga il conto più salatoOltre alla sempre più plausibile contrazione della disponibilità di carburante nelle prossime settimane, quello a disposizione vale già “oro”.