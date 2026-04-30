Nell'ultima partita della stagione, lo Spezia si trova a dover vincere contro la capolista Venezia per mantenere vive le speranze di restare in Serie B. La squadra deve ottenere i tre punti e sperare che le altre contendenti non ottengano risultati positivi, poiché la salvezza dipende da un insieme di fattori che si intrecciano in modo decisivo. La partita rappresenta l'ultimo tentativo di evitare la retrocessione.

Alla penultima curva nessuna sbandata, in gioco c’è la vita. Per lo Spezia la conferma in Serie B è un intreccio miracoloso di fattori: occorrerà vincere contro la capolista Venezia e sperare nei risultati negativi delle dirette concorrenti. Il testa-coda in programma domani pomeriggio al ‘Picco’ tra le Aquile e i lagunari è davvero l’archetipo di Davide contro Golia: 45 i punti di differenza tra le due compagini ad attestare una differenza tecnica e caratteriale abissale. Scontato ritenere che solo con una prova superlativa dal punto di vista agonistico, associata a qualche colpo d’autore dei giocatori più rappresentativi (Valoti, Lapadula, Bandinelli e Artistico se giocherà), oltreché alla spinta di un ‘Picco’ ribollente di tifo, i bianchi potranno avere qualche speranza di vittoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vincere è necessario. Ma non basta. Un intreccio miracoloso di fattori

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