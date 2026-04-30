Durante il fine settimana, si svolgeranno le esibizioni della rassegna “Rocche e Ville all’Opera”, una serie di concerti che si tengono in diverse location storiche. Gli eventi prevedono performance musicali in ambienti come ville e castelli, offrendo agli spettatori un’esperienza tra musica e architettura. La programmazione include diversi artisti e orchestre, con spettacoli che si svolgono nel rispetto degli orari annunciati.

Un week-end all’insegna della grande musica con i nuovi concerti di “Rocche e Ville all’Opera”, la rassegna promossa dall’associazione culturale Tracciati Virtuali con direzione artistica di Ivano Rondoni che unisce la tradizione operistica italiana alla valorizzazione di alcune tra le realtà più suggestive della regione. Forte dei consensi ottenuti dai primi appuntamenti, il tour prosegue a Passignano, Gualdo Tadino e Città di Castello. Si (ri)parte domani alle 21 sulle sponde del Trasimeno con “Mozart, Brahms e il Teatro dell’Anima” nella Chiesa dell’Oliveto di Passignano. Protagonista della serata sarà il Quartetto Oires (foto sotto) con Federico Rovagnati (violino), Niccolò Corsaro (viola), Giulio Rondoni (violoncello) e Mario Cuva (pianoforte), ensemble che unisce sensibilità interpretativa e rigore musicale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ville e Rocche all’Opera Week-end tra le note

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