Villanova | rimpasto in Giunta nuovi volti per sport e salute

Il sindaco di Villanova di Camposampiero ha annunciato un rimpasto nella Giunta comunale, con le nomine di due nuovi assessori. Sono stati scelti Marco Bavaresco e Nicole Minto, che entreranno a far parte dell'esecutivo locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione e riguarda le deleghe agli settori dello sport e della salute. Nessuna ulteriore informazione sui motivi di questa scelta è stata resa nota.

? Cosa sapere Il sindaco Gaiani ha nominato Marco Bavaresco e Nicole Minto a Villanova di Camposampiero.. Il rimpasto segue le dimissioni di Tobia Gelasio e riguarda sport, salute e cultura.. Il sindaco Gaiani ha ufficializzato a Villanova di Camposampiero i nuovi inserimenti nella giunta e nel consiglio comunale in seguito alle dimissioni dell’assessore Tobia Gelasio, motivate da ragioni personali. Il rimpasto amministrativo, avvenuto questo giovedì 30 aprile 2026, ha portato a una doppia variazione per l’organo esecutivo e legislativo locale. Poiché al precedente assessore dimissionario era stata precedentemente affidata anche la carica di consigliere, la sua uscita dal ruolo di assessore ha reso necessario anche il reinserimento di una nuova figura all’interno del consiglio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villanova: rimpasto in Giunta, nuovi volti per sport e salute Notizie correlate Leggi anche: Terni, Giunta Sconvolta: Bandecchi Revoca Deleghe, Rimpasto Imminente e Nuovi Equilibri Politici all’Orizzonte. Rimpasto di giunta a Piombino, Ferrari nomina due nuovi assessori: alla Sicurezza arriva un ex generale dei carabinieriNeppure un mese fa il terremoto nella maggioranza, quando la lista civica Lavoro&Ambiente comunicò la frattura ormai insanabile con le politiche... Approfondimenti e contenuti Rimpasto nella giunta regionale: tutte le reazioniPALERMO – Il governatore Renato Schifani ha ufficializzato i cambi all’interno della giunta regionale. È tornata in giunta Nuccia Albano, che guiderà l’assessorato della Famiglia, delle politiche soci ... livesicilia.it Albano vince su Abbate ed è rimpasto: dentro anche Caruso e IngalaPALERMO – Nuccia Albano supera al fotofinish Ignazio Abbate ed è il nome scelto dalla Democrazia cristiana per il rimpasto di Giunta. Decisiva una riunione in remoto tra i deputati del gruppo parlamen ... livesicilia.it