Vicolungo The Style Outlets è sponsor ufficiale della Stramilano 2026

Vicolungo The Style Outlets ha annunciato di essere lo sponsor ufficiale della Stramilano 2026, evento che si svolgerà il prossimo 3 maggio nel capoluogo lombardo. La manifestazione coinvolgerà atleti e appassionati di corsa, attraversando le vie della città. La collaborazione tra il centro commerciale e l'evento sportivo si inserisce nella programmazione di iniziative promosse nel territorio. La corsa rappresenta un appuntamento tradizionale per molti partecipanti.

, che animerà le strade del capoluogo lombardo domenica 3 maggio. "È con grande piacere che Vicolungo The Style Outlets torna a essere Sponsor ufficiale della Stramilano - dichiara Marco Cicchetti, Center Manager Vicolungo The.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Vicolungo The Style Outlets inaugura una nuova mostra di "Salotto IoTiAmo Vicolungo"La rassegna artistica "Salotto IoTiAmo Vicolungo" continua a Vicolungo The Style Outlets con la mostra "Scale in Movimento Scales in Motion" degli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Vicolungo The Style Outlets è sponsor ufficiale della Stramilano 2026; Scale in movimento la mostra di Carlo Miglio e GP Colombo a Vicolungo; #brevi del 28 aprile; Locandina Job Fair Vicolungo the Style Outllets 4 giugno. Vicolungo The Style Outlets è sponsor ufficiale della Stramilano 2026Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NovaraToday Vicolungo The Style Outlets è spo ... novaratoday.it Vicolungo The Style Outlets e Agenzia Piemonte Lavoro: al via una collaborazione continuativa a sostegno dell’occupazioneÈ partito IOLAVORO a Vicolungo, l’innovativo progetto di collaborazione continuativa di Vicolungo The Style Outlets e Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente strumentale di Regione Piemonte che coordina i ... leggo.it Vicolungo The Style Outlets. . Preparati a vivere un’esperienza di sport e divertimento: il 23 maggio Street Workout Italia torna a Vicolungo The Style Outlets: più di un evento, è energia pura! Scegli la tua sessione: Mattina: ore 10:30 Pomeriggio: ore 1 - facebook.com facebook